Це російське варварство наближає нас до отримання тієї зброї, яка потрібна для перемоги – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар з боку Росії по Одеському порту ще більше наближає Україну до тримання необхідної для перемоги зброї.

Так, глава держави повідомив, що провів у Києві переговори з конгресменами США на чолі з Адамом Смітом, головою комітету Палати представників, який опікується збройними силами.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 23 липня.

"Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна нас, для нашої перемоги. Сьогодні в столиці провів переговори з конгресменами США на чолі з Адамом Смітом, головою комітету Палати представників, який опікується збройними силами. І ми розуміємо одне одного з пів слова. І це теж відображає, який шлях ми пройшли за всі ці дні, дні війни", – розповів президент.

"Хочу, до речі, подякувати народу США, президенту Байдену за новий пакет безпекової допомоги на 270 мільйонів доларів", – зауважив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що ракетний удар з боку Росії по Одеському порту знищує саму можливість заяв про якийсь діалог та домовленості з країною-агресоркою.

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