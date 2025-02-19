Це ще не зрада: Клімкін прокоментував результати переговорів США та Росії

Він додав, що всередині Європи тривають складні дискусії щодо подальших дій, і саме від них залежатиме, як будуть розвиватися майбутні переговори.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував зустріч представників США та Росії в Саудівській Аравії, зазначивши, що всі висновки можна буде зробити лише після конкретних дій сторін.

Про це він сказав на "Українському радіо".

Клімкін підкреслив, що зустріч тривала 4,5 години і не обмежувалася лише питанням України. Обговорювалися стратегічний контроль над озброєнням, питання енергоносіїв, регіональна безпека, зокрема ситуація на Близькому Сході, а також ціни на нафту та газ.

Дипломат зазначив, що США прагнуть частково нормалізувати відносини з Кремлем, зокрема й на дипломатичному рівні. Однак він наголосив, що такі кроки мали би бути результатом переговорів щодо справедливого миру, а не передумовою для початку контактів.

"Не потрібно одразу розганяти хвилю зради, що нас там не було від самого початку", — наголосив Клімкін, додавши, що американці та росіяни домовилися формувати команди з питань, які безпосередньо стосуються України.

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За словами Клімкіна, Росія вже давно сформувала свою переговорну команду, а Україна та Європа поки що шукають свою позицію.

"Для нас будь-який сильний початок переговорів – це щоб у нас була сильна позиція з Європою та США. Поки що її немає, але це питання днів", — зазначив він.

Також він додав, що всередині Європи тривають складні дискусії щодо подальших дій, і саме від них залежатиме, як будуть розвиватися майбутні переговори.

"Виклики у нас шалені, але інших варіантів немає", — підсумував Клімкін.

Нагадаємо, за словами колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, адміністрація президента США Дональда Трампа робить занадто багато поступок Росії без відповідних вигод для Вашингтона.