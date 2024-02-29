Це сигнал для РФ, ми не виключаємо нічого — прем'єрка Естонії про ідею відправлення військ до України

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що розмови про готовність відправити західні війська до України - це сигнал для російського диктатора Путіна.

Західні країни повинні розглядати всі наявні можливості надання допомоги Україні, і не варто виключати ймовірності відправлення військ НАТО до України.

Про це прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила у подкасті Politico.

"Всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", - заявила вона.

Щодо ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку військ в Україну прем'єр сказала: "Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо нічого".

При цьому Каллас вважає, що такі рішення повинні бути обговорені "за закритими дверима". На думку прем'єрки, зараз партнери повинні зосередитися на інших важливих питаннях, наприклад, щодо закупки артилерійських боєприпасів, зокрема за межами Європи.

Нагадаємо, раніше естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі також заявив, що обговорення європейськими лідерами ймовірності відправлення до України західних сухопутних військ є сигналом для Росії.

Війська НАТО можуть відправити до України?

На Заході раптово заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України. Це питання час від часу з'являється в інформаційному просторі. Але 26 лютого під час зустрічі в Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому введення західних військ до України – цілком реальний сценарій.

“Але в цьому питанні в майбутньому нічого не варто виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну”, – зазначив він.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне роз'яснив слова президента Макрона і пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення до України не братимуть участі в бойових діях, а можуть бути залучені до розмінування, кіберзахисту, виробництва зброї на місці тощо.

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