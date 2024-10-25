"Це сигнал Путіну": в РНБО пояснили заяву Лукашенка про війська КНДР

Таким чином самопроголошений президент продемонстрував, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав сигнал президенту Росії Володимиру Путіну заявою про перекидання військ КНДР до РФ.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко сказав – якщо інформація про відправлення військових з Північної Кореї до Росії підтвердяться, це "буде крок до ескалації конфлікту, якщо на лінії зіткнення опиняться збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі".

Коваленко запевнив, що Лукашенко сказав це не просто так.

"Йому байдуже щодо кндр. Він вкотре зазначив, що білорусь не хоче брати участь у війні. Це також сигнал путіну", – пояснив керівник ЦПД.

Він зауважив, що Путін вже давно робить усе, аби втягнути у війну Білорусь.

"І військових кндр він закликав лише тому, що не вдалося отримати білорусів, що він хотів ще з минулого року", – написав Коваленко.

До слова, голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив, що США мають розглянути можливість вжиття "прямих військових дій", якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні.

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