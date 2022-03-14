"Це складна історія": Зеленський учергове заявив, що хоче зустрітися з Путіним

Переговори з росіянами відбуваються щодня в режимі відеоконференцій.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним – говорити про завершення війни.

Про це Зеленський сказав пізно вночі 14 березня у відеозверненні.

"Щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі, Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру і для безпеки", - сказав президент України.

Зеленський хоче, "щоб ми мали гарантії – нормальні, дієві. Не як за "Будапештом" і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це – гарантії. Говорити потрібно".

Раніше Зеленський сказав, що можливим місцем переговорів може бути Єрусалим.

Президент України також повідомив, що відбулися переговори з керівництвом Болгарії, Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі, Великої Британії.

"Відчуваємо підтримку цих країн. Відчуваємо підтримку нашої армії. Це важливо. Говорив також і з Шарлем Мішелем, президентом Європейської ради, про нашу європейську перспективу, яка стає реальністю", - додав Зеленський.

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