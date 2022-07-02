"Це стало сигналом для Путіна": ексгенсек назвав велику помилку НАТО щодо України

Ексгенсек озвучив помилку Альянсу 2008 року.
Відмова НАТО 2008-го року надати Україні план дій щодо вступу була помилкою Альянсу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав ексгенсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.
"Я був за те, щоб дати Україні план дій щодо членства ще в 2008 році. Я думаю, що було помилкою не надати його, тому що це дало невірний сигнал Путіну. І особисто я був би готовий надати план дій щодо членства Україні і зараз", - зазначив він.
Він також нагадав, що план дій щодо членства не є гарантією вступу, "це Дорожня карта до членства".
Нагадаємо, саміт НАТО підтвердив, що союзники готові стояти разом з Україною, скільки треба.
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