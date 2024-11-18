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"Це стане вирішальним моментом": президент Литви прокоментував дозвіл завдавати ударів по Росії

"Це стане вирішальним моментом": президент Литви прокоментував дозвіл завдавати ударів по Росії

Гітанас Науседа про дозвіл завдавати ударів по РФ / Фото: Associated Press

Політик привітав рішення Вашингтона дозволити Україні завдавати ударів по РФ.

У Литві підтвердили інформацію про те, що Україна отримала дозвіл від адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена завдавати ударів по російській території далекобійною зброєю.

Про це у себе на сторінці в мережі Х написав президент країни Ґітанас Науседа.

Він зазначив, що зняття заборони на удари по території РФ дальнобійною зброєю стане вирішальним моментом в українській боротьбі з російським агресором.

"Цей день настав! Відтепер Україна може завдавати ударів по військових об'єктах в Росії ракетами дальнього радіусу дії. Мир не може бути досягнутий через слабкість. Мир — це нагорода сильних. Будь сильною, Україно!" - зазначив президент Литви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі прокоментували дозвіл на удари по РФ західною далекобійною зброєю.

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