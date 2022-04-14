"Це стосується і нас": Франції пообіцяла Україні додаткову військову допомогу

"Це стосується і нас": Франції пообіцяла Україні додаткову військову допомогу

Також Париж працює над тим, щоб вивільнити 1,5 мільярда євро з ЄС для України.

Париж виділить Україні додаткову військову допомогу на додачу до переданої раніше.

Про це повідомила голова Міноборони Франції Флоренс Парлі.

"Після нових українських запитів я оголосив моєму колезі Олексію Резниківу, що Франція надасть додаткові військові можливості на додачу до переданої допомоги на суму 100 млн євро", — сказала Парлі.

Вона запевнила, що Франція з самого початку була поруч з українським народом. Крім війсьвої допомоги на суму понад 100 мільйонів євро, Париж працює над тим, щоб вивільнити 1,5 мільярда євро з ЄС для України.

"Це їхнє право. Це їхня безпека. Це стосується і нас. Успіхи, зафіксовані на півночі України, показують, що ці зусилля окупаються", — зазначила міністерка. Що включатиме додаткова військова допомога, Парлі не уточнювала.

Нагадаємо, що кандидатка у президенти Франції Марін ле Пен анонсувала вихід країни з об’єднаного командування НАТО у разі своєї перемоги.

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