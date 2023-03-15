"Це стримуватиме РФ": у Латвії назвали єдиний варіант, який гарантує безпеку Україні після війни

Після війни, яку ініціювала РФ на чолі з російським керівництвом, Україна має приєднатися до НАТО, щоб уникнути нових бойових дій.

Про це заявив прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш, пише Financial Times.

З його слів, доки тривають військові дії, в НАТО ніхто "серйозно не розглядатиме можливість приєднання України".

Втім, він запевнив у подальшій допомозі Україні і наголосив, що за "спільної підтримки Альянсу Україна досягне своїх цілей".

На його думку, після війни єдиним способом гарантувати, що Росію можна тримати під контролем, буде повноцінний вступ звільненої України до НАТО разом з усіма гарантіями безпеки.

"Єдиний варіант, який гарантує, що Росію можна буде стримувати, - це повне приєднання звільненої України до альянсу НАТО, разом з усіма гарантіями безпеки, які з цього випливають. Ці гарантії будуть важливі не лише для України, а й для всієї Європи. Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії найближчим часом змінить свій курс. Проте ми можемо гарантувати, що незалежно від її (Росії. - Ред.) намірів вона не зможе почати нову війну проти своїх європейських сусідів", - висловився Каріньш.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що Альянсу варто було більше допомагати Україні - до того, як Кремль наважився на повномасштабне вторгнення в лютому 2022-го.

Наразі ж генсек НАТО каже, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни Росії. Столтенберг зазначив, що зараз потрібно переозброїти нашу державу та впровадити реформи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна здолавши російську агресію, стане членом НАТО на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запевняє, що Україна стане членом НАТО, але це точно відбудеться не завтра. Утім, це питання, як він сказав, на столі. Що стосується вступу до ЄС, то за словами естонського міністра, завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою.

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