"Це така реальність": Зеленський розповів, де живуть його діти під час війни

Зеленський розповів про життя своїх дітей під час війни і запевнив, що вони перебувають у Києві.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що його донька та син під час повномасштабної війни залишаються у Києві.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.
"На полі бою, безумовно, нашими героями є військові, які захищають нас. Але найсильніші українці сьогодні – це наші діти, які несправедливо проходять ці випробування. Це дійсно страшно, коли ти бачиш, як наші діти, мої діти дорослішають просто на твоїх очах", – сказав Зеленський.
Президент запевнив, що його діти – 19-річна донька Олександра та 11-річний син Кирило – під час війни перебувають у Києві. За його словами, донька здобуває вищу освіту у Києві (опановує професію юристки), а син навчається у школі.
"Це моє щастя. Це, напевно, найголовніше, що може бути з людиною позитивне у житті – це діти. Моя донька вона в університеті, в Києві. Вона навчається. Вона вже доросла. А син, ну йому 11 років, скоро буде 12. Вони у столиці", – каже Зеленський.
Він запевнив, що його діти разом з однолітками під час повітряних тривог спускаються у бомбосховаища.
"Це така реальність. Я дуже радий, чесно скажу, що вони в Україні. Це, по-перше, приклад іншим. Якщо дітей немає на вулицях, якщо ми не бачимо їхніх очей, то виникає питання, а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їхні цінності, так, і за свої, але насамперед – за майбутнє наших дітей. І це дуже важливо, що вони є в Україні", – підсумував Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів про гарантії безпеки та можливе завершення війни.
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