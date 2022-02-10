"Це тактика повзучої окупації": Резніков закликав світову спільноту до "сильної відповіді" Росії на блокування в морі

"Це тактика повзучої окупації": Резніков закликав світову спільноту до "сильної відповіді" Росії на блокування в морі

За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

"Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв’язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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За словами міністра, якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі.

"Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності", – резюмував він.

Нагадаємо:

На тлі російсько-білороських навчань держава-агресорка перекинула у Чорне море додатково шість десантних кораблів, зокрема, ракетні фрегати та підводні човни. Це підтвердила моніторингова група BlackSeaNews. Таким чином російська десантна флотилія, яка перебуває на ходу біля берегів України, зросте до 12. Тепер У Чорному морі росіяни нібито мають влаштувати навчання. Саме цей привід - проведення навчань - Москва використовує для накопичення військ на кордонах нашої держави і ймовірної підготовки військового вторгнення.

Росія перекинула до Чорного моря рекордну кількість десантних кораблів

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