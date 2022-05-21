"Це тиск російських лобістів": Зеленський відкинув альтернативи вступу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що держава не погодиться на жодні альтернативи вступу до Євросоюзу. Україні не потрібний такий "компроміс Європи з РФ".

Зеленський наголосив, що альтернатив статусу держави як кандидата в члени ЄС бути не може.

Про це глава держава сказав на спільній з прем’єром Португалії Антоніу Кошта пресконференції 21 травня.

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"Нам не потрібні ці компроміси. Тому що, повірте, це будуть компроміси не з Україною в Європі, а буде компроміс Європи з РФ. Я абсолютно в цьому впевнений. Це вплив та тиск політичний та дипломатичний російських чиновників та лобістів саме на рішення тієї чи іншої країни Європи – підтримувати Україну чи ні", – заявив президент.

"Я хочу всім вам нагадати всі ці роки, до чого довели такі компроміси країн Заходу з РФ", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 9 травня Макрон запропонував створити новий політичний союз, до якого можна буде приймати країни, що не входять до ЄС, наприклад, Україну. Президент Франції запропонував "створити те, що назвав би європейською політичною спільнотою".

Який є курс і місце України в світі: інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

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