"Це триватиме роками": Макрон заявив, що статус кандидата до ЄС для України і Молдови – політичний сигнал

"Це триватиме роками": Макрон заявив, що статус кандидата до ЄС для України і Молдови – політичний сигнал

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що надання кандидатських статусів до ЄС Україні та Молдові є політичним сигналом у цих обставинах. А сам вступ до Євросоюзу розтягнеться на роки.

За його словами, це рішення виправдане тим, що йдеться про сусідське середовище ЄС, яке необхідно стабілізувати.

Про це Макрон сказав на пресконференції у Брюсселі після ухвалення рішення про статуси України та Молдови, пише "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Молдови та України, цілком зрозуміло, що це (рішення Євроради про статуси кандидатів – ред.) пов'язане з контекстом. Так, це політичний сигнал. Я це повністю визнаю. І я сказав абсолютно відверто сьогодні, що це потребуватиме (часу – ред.), що це триватиме роками", – розповів французький лідер.

Він додав, що сьогодні "геополітичною відповіддю" у контексті воєнних дій в Україні є надання європейської перспективи обом державам.

"Чи це хороша геополітична перспектива в довгостроковому плані? Я вам щиро відповім: ні", – зазначивМакрон, пославшись на "феномен втоми" від вступу до ЄС, який є складним процесом і потребує багато часу.

"Дорога тривала", – додав президент Франції.

Він пояснив, що саме тому й запропонував ініціативу "європейської політичної спільноти", яку вважає правильною відповіддю, щоб "стабілізувати сусідство" ЄС, запропонувавши тісну співпрацю європейським країнам, які не входять до Євросоюзу, мають різні стандарти та ситуації, але поділяють спільні цінності. Він уточнив, що саме це обговорюється на теперішньому саміті ЄС.

"Нам потрібно щось побудувати: можна співпрацювати з питань оборони, геополітики, енергетики, інфраструктур, проєктів переміщення людей – дуже багато конкретних речей, що допоможуть змінити життя громадян та побудувати ширшу геополітичну Європу, яка нам потрібна" , – розповів Макрон.

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"Після того, як з обґрунтованих причин НАТО сказав "ні" вступу України, ми припустилися б політичної помилки і залишили порожнечу, якби не простягли руку Україні та Молдові", – додав водночас французький лідер.

Він пояснив, що це обґрунтовує визнання статусу кандидатів обох країн.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

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