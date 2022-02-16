"Це ваш вибір": у Держдепі США відреагували на ідею "фінляндизації" України

"Це ваш вибір": у Держдепі США відреагували на ідею "фінляндизації" України

У США наголошують, що це вирішуватиме лише сама Україна.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман прокоментувала ідеї деяких країн світу схилити Україну до так званої "фінляндизації". Дипломатка заявила, що будь-яке рішення щодо майбутнього України залишається за народом України.

Про це вона сказала в інтерв’ю Українській правді.

Шерман наголосила, що вже неодноразово разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вони заявляли що "жодних рішень щодо України не буде ухвалено без України".

Зокрема, йдеться про питання "фінляндизації". Шерман наголосила, що це вирішуватиме лише сама Україна.

"Це рішення – не на боці США. Це рішення залишається за українським народом – чого вони хочуть, де вони бачать своє майбутнє. Це ваш вибір. І 15 лютого ми знову почули відповідь від президента Зеленського: він сказав, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це також вибір народу України. А ми підтримуємо будь-який вибір українського народу та українського уряду", – сказала дипломатка.

Нагадаємо, французька газета Le Figaro повідомила, що у літаку до Москви президент Франції Еммануель Макрон сказав кільком журналістам, що серед ідей для обговорення є, зокрема, можливість так званої "фінляндизації" (позаблоковості) України - згоди на фактичне обмеження українського суверенітету і, зокрема, українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах.

Згодом, перебуваючи з візитом у Києві, під час переговорів з Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ про можливість "фінляндизації" України як одну з тем його розмови з російським президентом.

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