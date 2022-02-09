"Це – важіль для тиску": Білий дім проти негайного запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2"

У Білому домі вважають, що можуть використати тему "Північного потоку-2" для тиску на Росію.
Адміністрація США не підтримує ідею деяких конгресменів про негайне запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2".
Про це заявила у вівторок, 8 лютого, представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У нас є розбіжності з деякими конгресменами, які вважають, що можна досягти потрібного ефекту, якщо запровадити санкції проти "Північного потоку-2" просто зараз. Ми не погоджуємося з цим", - сказала вона на брифінгу.
За словами Псакі, адміністрація США вважає, що може використати тему "Північного потоку-2" для тиску на Росію. "Це – важіль для тиску", - заявила вона.
Нагадаємо:
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати досягнуть зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.
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