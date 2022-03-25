"Це велика справа": Шмигаль закликав міста світу допомагати українським містам відновитися

Зараз Росія руйнує міста і містечка, як це робили нацисти 80 років тому, зауважив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міста світу долучитися до гуманітарної допомоги українським містам, а також допомогти коштами для відновлення.

Про це голова уряду сказав у відеозверненні 25 березня.

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"Хочу звернутись не тільки до урядів країн-партнерів, але і до мерів європейських та інших міст по всьому світу. Зараз Росія руйнує наші міста і містечка, як це робили нацисти 80 років тому. Ми закликаємо вас: поновлюйте традицію міст-побратимів, допомагайте українським містам гуманітарною допомогою та коштами на відновлення. Це велика справа", – закликав Шмигаль.

Нагадаємо, 25 березня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що над відбудовою міста працює пул архітекторів, а також описав, яким буде обласний центр після війни.