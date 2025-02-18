Це велике "ні про що": Милованов оцінив результати переговорів у Саудівській Аравії

Держдепартамент висловився про зустріч представників РФ і США доволі розмито.

Зустріч у Саудівській Аравії 18 лютого за участі Росії та США не принесла жодних конкретних результатів.

Таку думку висловив ексміністр економіки України, президент приватної "Київської школи економіки" Тимофій Милованов у соцмережах.

"Це велике "ніпрощо". Лавров виглядає без мандату. Жалівся, що не можна європейські війська на територію України. А результати пресрелізу від США: "домовились домовлятись", – написав Милованов.

Він надав результати переговорів у Саудівській Аравії, про які оголосив Держдепартамент США.

В пресрелізі йдеться, зокрема, про домовленість між РФ і США про створення "механізму консультацій для вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах з метою вжиття необхідних заходів для нормалізації роботи дипломатичних місій".

Також сторони домовилися призначити відповідні високопосадові команди для "напрацювання шляху до якнайшвидшого завершення війни в Україні у спосіб, який буде довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін".

У третьому пункті домовленостей йдеться про закладання "основи для майбутньої співпраці у сферах спільних геополітичних інтересів, а також значних економічних та інвестиційних можливостей, які відкриються після успішного завершення війни в Україні".

Також у пресрелізі Держдепу йдеться про зобов’язання сторін "залишатися залученими, щоб забезпечити своєчасний і продуктивний рух процесу вперед".

"Тобто велике ніпрощо!" – додав Милованов.

Нагадаємо, США та РФ хочуть змусити Україну погодитися на погану угоду або протистояти загарбницьким планам Кремля без підтримки Америки, пишуть західні ЗМІ.

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