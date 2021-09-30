"Це відбувається у формі кулуарних розмов": Разумков прокоментував чутки про ймовірну відставку

За словами спікера Ради, будь-кого можна звільнити з посади. В цьому випадку рішення може прийняти тільки Верховна Рада України.

Наразі ніхто не збирає підписів депутатів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.Так само не було "сигнальних голосувань" в чатах фракції "Слуги народу".

"Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора. Тим більше, це дійсно відбувається у формі якихось кулуарних розмов. Але ж всі також розуміють, що це буде безповоротний крок, навіть якщо сигнальне голосування проводити у чатах", - зазначив сам політик в інтерв'ю "Українській правді".

Також Разумков попереджає про наслідки такого процесу. За його словами, сьогодні хтось це пов’язує з тим, що він направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію.

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"Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо. І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроекти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги", - наголосив він.

Разумков підкреслив, що не бачить в цьому проблеми, і вважає, що зробив усе правильно, бо до нього звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини.

"Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією", - резюмував він.

Нагадаємо:

Рада ухвалила закон про деолігархізацію 23 вересня. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом, та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. Не підтримали так званий закон про олігархів нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини".

23 вересня. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом, та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. так званий закон про олігархів нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини". В законі виявилась проблема, яка може легко перетворити найважливіший день в новітній історії в новий політичний скандал. Бо закон про олігархів доведеться переголосовувати. Заковика в тому - хто ж має називати олігархів олігархами. Банкова наполягає - це має робити РНБО, яким керує президент. Та відсутній фізично на голосування спікер Дмитро Разумков угледів в цьому конфлікт інтересів і запропонував ведення олігархічного реєстру НАЗК. Більше того, ще й направив закон на розгляд Венеціанської комісії, чим вивів своє протистояння з Офісом президента на новий рівень.

Новини тижня: чому за закон про олігархів доведеться переголосувати

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