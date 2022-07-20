"Це вирішальна фаза конфлікту": голова Пентагону висловився про війну в Україні

На сьогодні війна Росії проти України перебуває у вирішальній фазі. Тож допомога Україні від союзників і партнерів має життєву важливість.

Росія робить прорахунок, якщо думає, що зможе пережити Україну.

Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив під час засідання у форматі "Рамштайн" 20 липня, повідомили в Міноборони США.

"Ви знаєте, це вирішальна фаза конфлікту. Тому наша колективна підтримка України життєво необхідна і невідкладна. Росія думає, що зможе пережити Україну – і пережити нас. Але це лише останній з низки російських прорахунків", – наголосив Остін.

Він також повідомив, що понад 30 країн скерували до України військову допомогу. Водночас голова Пентагону закликав союзників посилити підтримку, а також подякував Польщі, Норвегії та Великій Британії за сприяння.

"Я з нетерпінням чекаю на сьогоднішню дискусіюпро те, як ми можемо продовжувати допомагати Україні важливішими можливостями і терміново необхідними боєприпасами", – додав Остін.

Нагадаємо, голова Пентагону анонсував, що наступного тижня США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме боєприпаси та озброєння, зокрема чотири системи HIMARS.

Зауважимо, що 20 липня відбувається четверта зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

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