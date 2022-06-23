"Це вирішальний момент": Кулеба і Боррель прокоментували кандидатство України в ЄС у спільному відео

Голова євродипломатії Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба у спільному відеозверненні прокоментували надання державі статусу кандидата у члени ЄС.
Обоє назвали рішення Єврокомісії історичним.
Про це повідомило МЗС України, опублікувавши відео.
"Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель: Сьогодні починається довгий шлях, яким ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС. Україна та ЄС разом за мир", – йдеться в повідомленні міністерства.
"В тіні війни в Європі Європейська комісія ухвалила сьогодні історичне рішення – це надання Україні статусу кандидата до ЄС. Це вирішальний момент для Європейського Союзу, для України, і для миру та демократії на нашому спільному континенті", – сказали Кулеба і Боррель.
@DmytroKuleba and @JosepBorrellF: ❝Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. Ukraine and the EU stand together for peace.❞#welcomEUkraine— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) June 23, 2022
Welcome stronger Union! pic.twitter.com/8mrzKd15dJ
Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.
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