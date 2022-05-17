"Це внутрішня пропаганда": Маляр прокоментувала намір Держдуми заблокувати обмін бійців "Азова"

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що заява представників Держуми Росії про намір заблокувати обмін військовослужбовців полку "Азов" спрямована на внутрішню пропаганду.

Переговорний процес щодо обміну українських військових та їхнього порятунку ще триває.

Про це Маляр сказала під час пресконференції в "Медіацентрі Україна" 17 травня.

"Щодо Держдуми, це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду і внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває", – повідомила заступниця міністра.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

Того ж дня Маляр повідомляла, що з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську ("ДНР") евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених, повідомила віце-прем’єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

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