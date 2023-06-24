"Це внутрішня справа Росії": Токаєв жорстко відповів на телефонний дзвінок Путіна щодо ситуації в РФ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв різко відповів Путіну щодо ситуації, яка склалася в РФ.

Російський диктатор Володимир Путін на тлі повстання Євгена Пригожина зателефонував до лідера Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Про це повідомили на сайті президента Казахстану.

"Президент Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із Президентом Росії. Володимир Путін поінформував про ситуацію в країні", - йдеться в повідомленні.

Водночас Токаєв заявив Путіну, що події, які відбуваються в РФ, - це внутрішня справа Росії. Путін "подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації".

"Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку", - наголосили в Казахстані.

Крім того, наразі відомо, що Путін провів телефонні розмови також і з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Про це поінформував речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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