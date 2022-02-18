"Це воєнний злочин": голова Міноборони назвав головний об'єкт атаки окупантів на Донбасі

Резніков пов'язує посилення обстрілів з боку бойовиків на Донбасі із вчорашнім засіданням Ради безпеки ООН.

Загострення у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, яке почалося напередодні після обстрілу окупантів освітніх закладів і житлових районів, є військовим злочином Росії.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на годині запитань до уряду у Верховній Раді 18 лютого.

За його словами, масштабний обстріл з боку російських збройних формувань став частиною прогнозованої провокації. Таким чином українську сторону намагалися спровокувати на порушення режиму припинення вогню у відповідь і створити підставу для повномасштабного нападу.

Голова Міноборони вказав, що головним об'єктом обстрілу підтримуваних Росією бойовиків стало мирне населення.

"Учора (17 лютого. - Ред.) внаслідок дій ворога було поранено трьох наших бійців, іще один дістав бойової травми. Але російське командування направило сильний удар проти освітніх закладів і житла. Головним об'єктом атаки стало мирне населення. Це воєнний злочин і відверта провокація", - сказав Резніков.

Він зазначив, що про ймовірність такої провокації неодноразово повідомляли раніше. На його думку, загострення на Донбасі пов'язане із засіданням Ради безпеки ООН, на якому вчора обговорювалися Мінські домовленості.

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"Переконаний, що однією з причин цієї масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячене Мінським домовленостям. Це традиційна тактика російської сторони: завжди перед засіданнями ТКГ, перед зустрічами у "нормандському форматі", перед будь-якими важливими міжнародними подіями, що стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним", - пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не підтверджує відведення військ РФ від кордону. Але, за його словами, можливість повномасштабного вторгнення РФ до України зараз оцінюється як невисока.

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