"Це вже очевидно всім": Британія в ОБСЄ заявила, що Україна зламала міф про російську армію

За підтримки західних партнерів українці змогли зламати військову силу так званої "супердержави", якою вважає себе Росія.

Українці проявили рішучість та винахідливість на тлі вражаючої некомпетенції російського керівництва, чим підірвали військову репутацію РФ.

Про це під час засідання Форуму з безпекового співробітництва заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що за підтримки західних партнерів українці змогли зламати військову силу так званої "супердержави", якою вважає себе Росія.

Стаббс зазначив, що Росія несе неймовірні втрати в районі Бахмуту останні кілька тижнів, але так і не може суттєво просунутись вперед, а її наступ, схоже, застопорився. Він зазначив, що зараз російська армія потребує поповнення особового складу та боєприпасів.

Стаббс заявив, що Росія втратила приблизно 30 тисяч військових з початку боїв за Бахмут на даному напрямку, при цьому загарбники змогли просунутись на за 9 місяців на 25 кілометрів.

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"Як би вони не намагалися представити альтернативну реальність за допомогою все більш безглуздої дезінформації, вражаючий рівень некомпетентності російського військового керівництва, який підірвав військову репутацію Росії, є очевидним для всіх", - наголосив британський представник.

Крім того, він заявив, що на сході України все частіше помічається стара радянська техніка, яку терміново знімають зі зберігання та відправляють на фронт, оснащуючи старими морськими баштами та гарматами.

"Ці військово-морські системи озброєння сталінських часів, 60-річні основні бойові танки Т-62 і раритетні бронетранспортери БТР-50, які Росія використовує в Україні, є справжньою демонстрацією того типу "високих технічних показників", завдяки яким відомі російська військова і оборонна промисловість", - заявив Стаббс.

Стаббс заявив, що Велика Британія передала Україні новітні артилерійські системи, системи протиповітряної оборони та протитанкові боєприпаси, "щоб допомогти Україні захиститися від жорстоких і невибіркових нападів з боку Росії".

"Британія була першою країною, яка надала Україні сучасні основні бойові танки – і ми вдячні усім нашим членам Альянсу, які зробили те саме. Основні бойові танки "Челленджер 2" – це крок уперед у розвитку потенціалу Збройних сил України, оснащених одними з найсучасніших і найдосконаліших артилерійських систем у світі", - зазначив Стаббс.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що "вагнерівці" більше нездатні самостійно забезпечувати наступальні дії в районі Бахмута, тому вимушені просити допомогу в регулярних військ.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що бої в Бахмуті на Донеччині тривають. Збройним силам України вдалося відтіснити окупантів від однієї з ліній постачання міста.

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