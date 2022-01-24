Це загроза миру та безпеці в Європі — Шольц про російську агресію

Це загроза миру та безпеці в Європі — Шольц про російську агресію

Росія заплатить високу ціну у разі воєнної агресії проти України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув вимоги Росії щодо припинення розширення НАТО на схід. "Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному.

"Навіщо ця вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", — заявив Шольц в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, — пише Deutsche Welle.

"Безпека та співпраця в Європі, як говорить Гельсінський прикінцевий акт, можливі лише в тому випадку, якщо немає ідеї про зони впливу, в яких країнам не дозволяється визначати свій власний розвиток", — зазначив він.

Коментуючи поточну ситуацію на російсько-українському кордоні, Шольц сказав, що становище дуже серйозне. За його словами, не можна забувати, що Росія стягнула до кордону з Україною близько ста тисяч військовослужбовців і велика кількість військової техніки. "Розумного пояснення цьому немає, — сказав він. — Це загроза миру та безпеці в Європі".

Канцлер попередив, що Росія заплатить високу ціну у разі військової агресії проти України. На питання про те, якою може бути ця ціна, він сказав: "У колі союзників ми домовляємося про можливі заходи. Це добре. Ми повинні бути здатні діяти у разі чого. І ми будемо".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "незначних агресій" та "незначних жертв" не буває. Його заява містила натяк на слова голови Білого дому про те, що санкції проти Росії будуть різними залежно, чи вчинить Кремль "незначне вторгнення", чи зважиться на повномасштабний напад.

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