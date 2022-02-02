"Це - захист та оборона": генсек НАТО відреагував на розміщення військ США у Східній Європі

Столтенберг пояснив, що Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на рішення президента США Джо Байдена про додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Він наголосив, що це підтвердження того, що Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників.
Про це пише finance.yahoo.com.
"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і цей крок здійснюється разом з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, й авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - наголосив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що перекидання військ до Європи має оборонний характер, оскільки Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників.
"Перекидання має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує чіткий сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з Альянсу", - пояснив Столтенберг.
Нагадаємо:
-
Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Пентагон сьогодні оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".
Читайте також:
- "Ми твердо стоїмо за український народ": після візиту до Києва Джонсон записав ролик
- Намети, військова техніка та "Іскандери": нові супутникові знімки показують збільшення військ РФ біля кордонів України
- "Щоб Кремль не вважав це блефом": у МЗС розповіли, що країни Європи можуть зробити для допомоги Україні