"Це - захист та оборона": генсек НАТО відреагував на розміщення військ США у Східній Європі

"Це - захист та оборона": генсек НАТО відреагував на розміщення військ США у Східній Європі

Столтенберг пояснив, що Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на рішення президента США Джо Байдена про додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Він наголосив, що це підтвердження того, що Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників.

Про це пише finance.yahoo.com.

"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і цей крок здійснюється разом з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, й авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що перекидання військ до Європи має оборонний характер, оскільки Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників.

"Перекидання має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує чіткий сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з Альянсу", - пояснив Столтенберг.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Пентагон сьогодні оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

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