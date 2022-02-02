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"Це - захист та оборона": генсек НАТО відреагував на розміщення військ США у Східній Європі

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"Це - захист та оборона": генсек НАТО відреагував на розміщення військ США у Східній Європі

Associated Press

Столтенберг пояснив, що Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на рішення президента США Джо Байдена про додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Він наголосив, що це підтвердження того, що Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників. 

Про це пише finance.yahoo.com. 

"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і цей крок здійснюється разом з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, й авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - наголосив Столтенберг. 

Генсек НАТО наголосив, що перекидання військ до Європи має оборонний характер, оскільки Альянс робить усе можливе задля безпеки союзників. 

"Перекидання має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує чіткий сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з Альянсу", - пояснив Столтенберг. 

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