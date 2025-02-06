"Це замовна брудна кампанія проти мене, моїх клієнтів та проти київської міської влади і її представників", – адвокат Комарницький

Денис Комарницький, відомий київський адвокат, прокоментував розповсюджені сьогодні низкою ЗМІ матеріали щодо обшуку в його помешканні. Він переконаний, що це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став неприпустимий тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких. Адвокат підкреслює, що такий тиск безпосередньо пов’язаний з його професійною діяльністю, і йому прикро, що "до цього причетні представники нібито незалежних антикорупційних органів".

Наводимо повний текст коментаря:

"Останнім часом розгорнулася масштабна та добре спланована брудна інформаційна атака, спрямована не лише проти мене особисто, а й проти моєї родини.

Спочатку поширювали фейкові новини - класичний метод інформаційного терору. Проте замовники цієї брудної кампанії не зупинилися на медійних маніпуляціях і перейшли до прямих спроб тиску на моїх рідних та близьких. Після наклепів у ЗМІ вони вдалися до цинічних спроб морального знищення, які виходять за всі можливі межі. Це підтверджує лише одне: я і моя діяльність дійсно комусь заважають, а правда настільки незручна для певних осіб, що вони не гребують жодними методами.

До того ж все це виглядає як системна кампанія, спрямована не лише проти мене, а й на дискредитацію київської міської влади та її представників, що вкотре підтверджує замовний характер. Дестабілізація, поширення брехні, залякування – це набір методів, добре знайомих тим, хто намагається узурпувати право на вплив на громадську думку, щоб маніпулювати нею.

Вважаю за необхідне також наголосити, що тиск, який зараз чиниться, безпосередньо пов’язаний із моєю професійною діяльністю як адвоката, що захищає інтереси широкого кола клієнтів. І мені особливо прикро, що до цього причетні представники нібито незалежних антикорупційних органів. Очевидно, що моя робота викликає занепокоєння у тих, хто вважає, що закон можна вільно підлаштовувати під свої забаганки, а справедливість нічого не варта.

Однак хочу запевнити: жодні брудні кампанії, жодні погрози чи спроби впливу на мою родину не змусять мене відмовитися від професійних принципів та правової позиції.

З огляду на це я продовжуватиму захищати свої права та права своїх рідних всіма законними засобами, у тому числі шляхом звернення до суду для захисту честі, гідності та ділової репутації. Також закликаю правоохоронні органи та відповідні інституції звернути увагу на факти системного тиску та порушення прав людини, що мають місце в даній ситуації.

Щиро вірю, що незалежні медіа не стануть інструментом у руках тих, хто поширює маніпулятивні вигадки, і об’єктивно висвітлюватимуть ситуацію, керуючись професійними стандартами та журналістською етикою.

Правда завжди перемагає".

Довідково. Денис Комарницький - юрист, адвокат, директор юридичної компанії. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Має дві вищі освіти за спеціальностями "Історія" і "Правознавство" (диплом з відзнакою), а також науковий ступіть доктор філософії з права. Розпочав роботу за спеціальністю відповідно другій вищій освіті у 2002 р. з посади юрисконсульта, згодом обіймав керівні посади у низці юридичних фірм. Від 2006 року і до сьогодні є директором юридичної компанії.

Депутат Київської міської ради V – VI скликань. Депутат Київської міської ради V – VI скликань. Представляв Київ у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, який об’єднує понад 200 тисяч європейських муніципалітетів. Під час депутатської діяльності (2006 – 2010 рр.) та за роки громадської діяльності у Києві Денис Комарницький брав участь у розробці та реалізації таких міських проєктів, як "Карта киянина", створення контакт-центру міста Києва 1551 для контролю роботи міської влади і комунальних служб, програма муніципальних доплат для пенсіонерів, лікарів і вчителів.