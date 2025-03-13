"Це жорстка гра": Дуда закликав дати Трампу шанс закінчити війну

Президент Польщі Анджей Дуда не вважає свого американського колегу Дональда Трампа таким, що веде промосковські переговори, аби змусити Київ припинити бойові дії. Польський лідер запропонував дати шанс очільнику Білого дому.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю, повідомляє Financial Times.

"Це не делікатна дипломатія — це жорстка гра, але, на мій погляд, річ не в тому, що президент Трамп поводиться з Росією тільки добре і ніжно", — наголосив він.

За словами польського лідера, Трамп застосовує інструменти проти РФ, хоча "вони, можливо, не такі гучні та помітні, як ті, які він використовує проти України".

"Наразі нікому не вдалося зупинити цю війну, тож давайте дамо президенту Трампу шанс", — висловився Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше Дуда закликав Трампа розмістити ядерну зброю на території Польщі — як стримувальний фактор проти будь-якої майбутньої російської агресії.

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