"Це зовсім не виявлення волі населення": Бразилія в Радбезі ООН – про "референдуми" в Україні

Бразилія поділяє занепокоєння через "референдум" у деяких областях України. У поточних умовах це іще один крок, що призводить до ескалації конфлікту.

Проведені "референдуми" – це зовсім не виявлення волі населення Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Про це під час засідання Радбезу ООН заявив постійний представник Бразилії при організації Кошта Фільо.

"Бразилія поділяє занепокоєння через "референдум" у деяких областях України. У поточних умовах це іще один крок, що призводить до ескалації конфлікту. Це зовсім не виявлення волі населення Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Натомість ці "референдуми" і ще більше ускладнюють перспективи мирних перемовин", – заявив бразильський дипломат.

Він також нагадав, що Статут ООН і Міжнародний пакт із цивільних політичних, економічних і культурних прав відзначають невід’ємна право усіх народів на самовизначення і на вільне вирішення свого політичного статусу. Це фундаментальний принцип міжнародного права, який є в основі легітимності держав. Багато разів до того, особливо в контексті деколонізації, проведення референдумів було засобом, яким народи висловлювали свою волю. Резолюції цієї ради встановлюють, що застосування цього інструменту є легітимною практикою ухвалення рішення щодо суверенітету і територіальної цілісності.

"Але актуальність такого інструменту залежить від певних умов. Ми можемо припустити, що в умовах конфлікту населення не може мати вільного волевиявлення. Відповідно вимоги міжнародного права передбачають певну низку умов для таких референдумів: що вони мають проводитися вільно, відкрито і прозоро. А цього ми зовсім не бачимо у відповідних областях України", – наголосив Фільо.

"Бразилія стоїть на позиціях поваги до принципу територіальної цілісності, політичної єдності, суверенітету і незалежності держав. Пане головуючий, ми повторюємо наш заклик до негайного припинення вогню і до відкриття мирних перемовин", – заявив постпред країни в ООН.

Він також зазначив, що важливо, аби "обидві країни утрималися від заходів, які приведуть до ескалації бойових дій навіть у своїй риториці".

Нагадаємо, 27 вересня Росія "намалювала" та опублікувала результати своїх "референдумів" у чотирьох областях України.