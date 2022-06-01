Церковні питання та нюанси надання оборонного озброєння Україні: головні події ночі 1 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 1 червня:
- Нещодавно відбувся збір понад 400 підписів під зверненням до Патріарха Варфоломія ініціювати над Московським патріархом Кирилом найвищий церковний суд. Священник УПЦ Андрій Пінчук, відомий своєю проукраїнською позицією, розповів, яка доля цього звернення. Читати далі –>
- 27 травня Собор УПЦ (МП) заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Самостійність УПЦ, яка тепер категорично не погоджується з приставкою "МП" (Московського патріархату. — Ред.), має бути відбита у новій редакції статуту. Священник УПЦ МП Андрій Пінчук переконує — зміни до статуту дійсно ухвалили. Читати далі –>
- Пінчук визнав, що УПЦ наразі перебуває у невизначеному стані, адже з РПЦ і Кирилом напружені відносини і водночас зі Вселенським патріархатом досі не відновлено євхаристійне спілкування. Читати далі –>
- Адміністрація США впродовж найближчих днів зробив усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну. Йдеться про масштабний пакет підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом США Джо Байденом. Читати далі –>
- Речник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував останню заяву президента Байдена, що його адміністрація не планує постачати Україні ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії. Читати далі –>
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