"Цей день — наш": Зеленський до Дня єднання разом із дружиною запустив патріотичний челендж

"Цей день — наш": Зеленський до Дня єднання разом із дружиною запустив патріотичний челендж

16 лютого Україна святкує День єднання.

До Дня єднання в Україні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський запустив патріотичний челендж. Щоб долучитися потрібно зробити фото з прапором України, додати хештег #UA разом та опублікувати світлину у соцмережах.

Про це він написав у своєму Telegram.

Зеленський нагадав, що сьогодні о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах підняли синьо-жовтий прапор і пролунали рядки нашого гімну.

"А в соцмережах ми запускаємо челендж. Зробіть фото чи запишіть відео із прапором України. Додайте хештег #UAразом та опублікуйте. Позначте людину, якій хочете передати челендж", - написав президент, опублікувавши фото зі своєю дружиною Оленою та прапором України.

Крім того, глава держави зауважив, що День єднання - це наш день, усіх українців.

"Разом святкуємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день — наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом — за Україну. Хто святкує Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом — вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом - творять Україну не словами, а справами! Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв. Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. УКРАЇНА! РАЗОМ! І НАЗАВЖДИ!", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з нагоди Дня єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Слід зауважити, що 16 лютого головні телеканали показують телемарафон національної єдності. Вранці - від 8:00 до 10:00 та ввечері - від 19:00 до 22:00. Зазначається, що це один із заходів до Дня єднання - свята, яке напередодні запровадив президент Зеленський. В телеефірах представники влади та лідери думок обговорюватимуть поточну ситуацію на кордонах України та всередині держави.

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