"Цей хлопець не хоче миру": Трамп напав на Зеленського через заяву про "далеке" закінчення війни

Трамп назвав слова Зеленського про далекий мир "найгіршою заявою" і пригрозив, що "США не будуть з цим миритися".

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував президента Володимира Зеленського – цього разу за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

Про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп різко заявив, що "це – найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, тому "Америка не довго буде з цим миритися".

"Це те, про що я казав: цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, а Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що не може впоратися з цим завданням без США. Ймовірно, це не найкраща заява щодо демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" – написав Трамп.

Нагадаємо, що вчора, після Лондонського саміту, у розмові з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко".

"Жодні реальні кроки в цьому напрямку не розпочато", – сказав Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ

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