"Цей процес триватиме": у Білому домі прокоментували статтю Залужного та запевнили у підтримці України

Він назвав її матеріал Залужного із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

Про це він заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні, - пише Укрінформ.

«Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну», - зазначив представник адміністрації Байдена у відповідь про точку зору головнокомандувача ЗСУ.

Кірбі також додав, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

«Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме», - сказав представник адміністрації Байдена.

Він наголосив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Кірбі також відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав головні тези із колонки Валерія Залужного, опублікованої у виданні The Economist.

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