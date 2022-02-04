"Цей раунд Росія програла": Кулеба про можливий напад РФ і підписання угод із Туреччиною

"Цей раунд Росія програла": Кулеба про можливий напад РФ і підписання угод із Туреччиною

Кулеба каже, що Київ продовжує працювати над укріпленням співпраці з партнерами.

Такі документи, які Україна підписала з Туреччиною під час візиту Реджепа Ердогана до Києва, не підписуються на порозі війни або дестабілізації. Попри наявні ризики, ситуацію вдається тримати стабільною і контрольованою, а рівень підтримки України міжнародними партнерами свідчить про те, що стратегія залякування з боку Москви не діє.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 лютого.

"Документи, які Україна підписала з Туреччиною, не підписуються на порозі війни чи дестабілізації. Укладення цих угод – ще одне свідчення, що попри всі страшилки та погрози Україна сьогодні міцно стоїть на ногах та впевнено розвивається, а партнери вірять в Україну. Отже, стратегія залякування з боку Москви не діє. Цей раунд Росія програла", – заявив він.

Кулеба зауважив, що попри високі ризики, ситуацію вдається тримати стабільною і контрольованою, а Київ сьогодні став напрямом номер один у світовій міжнародній політиці.

"Ризики залишаються, і ми дійсно продовжуємо готуватися до будь-якого сценарію подій, але цей раунд Росія програла. Ризики залишаються, і ми продовжуємо готуватися до будь-якого сценарію, але цей раунд Москва програла. Ми продовжуватимемо посилюватись та розвивати взаємовигідну співпрацю з ключовими гравцями регіону", – сказав міністр.

Голова МЗС наголосив, що дуже важливо зараз не дати розхитати ситуацію із середини, і закликав громадян вірити в Україну.

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