"Час дискусій минув – потрібні дії": Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ і оборони ЄС

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-зустрічі звернувся до міністрів закордонних справ і оборони держав-членів Євросоюзу і наголосив, що "час дискусій минув – потрібні дії".

Про це пише пресслужба МЗС України.

Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-зустрічі разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Очільник МЗС України поінформував європейських колег щодо критичних потреб нашої держави задля протидії російській агресії та зміни ситуації на полі бою на користь України.

"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", — наголосив Кулеба.

Міністри закордонних справ та оборони України також висловили вдячність європейським колегам за всю надану Україні військову та іншу підтримку від початку російського повномасштабного вторгнення.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна здатна зупинити російську агресію на своїй землі та запобігти її розповзанню на інші країни, на чому неодноразово наголошував президент України Володимир Зеленський.

"Сила зупиняє Росію. Обережність лише провокує її. Не навпаки. Єдиний спосіб не дати Путіну запалити більшу війну в Європі – це завдати болісних втрат російським окупаційним військам на території України. Лише завдавши Путіну поразки на нашій території, можна змусити його відмовитися від агресивних планів щодо Молдови, Польщі, країн Балтії, Фінляндії та інших європейських країн", — зазначив очільник МЗС України.

Дипломати також обговорили захист енергетичної системи України від російського терору та зміцнення стійкості України, захист міст і громад, посилення ЗСУ.

Нагадаємо, Кулеба розповів важливу таємницю щодо надання Україні систем Patriot.

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