Час говорити з РФ: Мелоні зробила заяву про діалог з Кремлем і війну

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила за відновлення прямої комунікації Європи з Кремлем. Політикиня пояснила, що відсутність діалогу з Росією обмежує вплив ЄС на процес припинення війни в Україні.

Про це Мелоні сказала на пресконференції 9 січня, повідомляють La Stampa та ANSA.

Італійська прем’єрка погодилася з думкою президента Франції Емманюеля Макрона, який раніше заявив, що Європі слід відновити певний прямий діалог з Росією.

Реклама

«Щодо цього, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією (щодо припинення війни — ред.), інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто має це робити. Ми не маємо діяти хаотично — інакше зіграємо на руку Путіну», — сказала Мелоні.

Окрім того, вона назвала передчасними розмови про можливе повернення Росії до G8, звідки її вигнали після анексії Криму 2014 року.

Що відомо про ідею Макрона щодо переговорів з Путіним?

Нагадаємо, у грудні 2025 року Макрон заявив, що Європа може повернутися до прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, якщо мирні ініціативи США щодо завершення війни в Україні зазнають невдачі. Він висловив стурбованість відстороненням європейських лідерів від обговорення майбутнього договору між Києвом і Москвою, наголосивши, що діалог Вашингтона з Кремлем відбувається без належної участі ЄС.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий «вести діалог» з Макроном.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу французького лідера щодо діалогу з РФ наголосив на принциповій важливості участі США як медіатора у мирному процесі. Глава держави закликав союзників боротися за збереження єдиного формату за участю Америки та європейських партнерів.