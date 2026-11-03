«Час грає проти Путіна»: Трамп схиляє Україну до невигідної угоди до січня — The Hill

Трамп і Путін намагаються змусити Зеленського до невигідної угоди / © Колаж ТСН.ua

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Президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін поспішають укласти невигідну для Києва угоду до січня. Адже їхні рейтинги стрімко падають. Крім того, Росія може не пережити ще два роки виснажливої ​​війни.

Про це пише The Hill.

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З листопада республіканці можуть зазнати важкої поразки на проміжних виборах. Результати можуть повернути Палату представників демократам та зламати вплив Білого дому на політику щодо України. Можливість завершити врегулювання війни, спрямоване на підтримку Москви, швидко закривається.

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Цей політичний розрахунок пояснює раптову кампанію Вашингтона та Москви для тиску на Київ піти на поступки. Знаючи, що їхній політичний вплив ось-ось закінчиться, Трамп і Путін поспішають укласти з Україною погану угоду, перш ніж у січні прибуде новообраний проукраїнський Конгрес, який зупинить їх.

Варто звернути увагу на відверту зухвалість умов, які Вашингтон нав'язує президенту України Володимиру Зеленському. Зіткнувшись із рекордно високими цінами на американське дизельне паливо напередодні дня виборів, зокрема, через війну в Ірані, Трамп вирішив звинуватити Україну.

9 жовтня Трамп уклав угоду з Путіним про постачання санкційного російського дизельного палива на американський та світовий ринки, водночас вимагаючи від Києва припинити свої високоефективні удари безпілотників далекого радіусу дії по російських НПЗ, які виробляють та розповсюджують дизельне паливо.

Ця угода розкриває реальність, яку Кремль відчайдушно намагався приховати: Путін сильно страждає, а кампанія Києва з використанням безпілотників працює. В останні місяці Путін визнав, що українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру створили проблеми для країни. Кампанія Києва знищила стільки російських нафтопереробних потужностей, що Москва відчайдушно намагається захистити те, що залишилося.

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Путін не в змозі зупинити безпілотники за допомогою власних засобів ППО, які довели свою здатність досягати навіть Москви. Отже, він залучив Трампа, щоб той виступив щитом для енергетичного сектору Росії, одноосібно забезпечивши Кремлю нове джерело доходів посеред війни.

Коли Зеленський чинив опір, адміністрація перейшла до тиску на полі бою. Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер попередили українських чиновників, що обмін критично важливою розвідувальною інформацією між Сполученими Штатами може бути припинений, якщо Україна продовжуватиме атакувати російські НПЗ. Перейшовши від погроз до дій, адміністрація Трампа, можливо, відмовилася від ранніх попереджень про наближення російських балістичних ракет. Ці удари забрали життя шести українців та знеструмили 600 тисяч осіб.

Водночас Білий дім вимагав від Міністерства оборони Піта Гегсета запровадити обмеження швидкості на військових терміналах Starshield, що використовуються ЗСУ, перериваючи канали передачі даних щоразу, коли термінал рухається зі швидкістю понад 100 миль на годину — зміна, яка загальмує український високошвидкісний перехоплювач та завдасть ударів по безпілотниках посеред активних бойових дій.

Фінансовий тиск такий же очевидний. Віткофф та Кушнер тиснуть на європейські столиці, щоб вони перевели мільярди заморожених активів російських центральних банків у вашингтонський механізм для «відродження мирних переговорів».

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На щастя, європейські лідери одразу відхилили цю пропозицію. Повернення цих грошей Кремлю врятувало б перегріту воєнну економіку Росії, водночас позбавивши Європу фінансових резервів, необхідних для фінансування оборони України незалежно від Вашингтона.

Навіть захоплення демократами Палати представників, не кажучи вже про повне захоплення Сенату, переверне цю кампанію примусу. Вже зараз двопартійна група сенаторів, включаючи республіканців, таких як сенатори Мітч Макконнелл (республіканець від Кентуккі) та Джон Корнін (республіканець від Техасу), вимагає від Трампа скасувати угоду щодо російського дизельного палива.

Якщо демократи візьмуть контроль у січні, вони матимуть бюджетні важелі та слідчі повноваження, щоб закріпити обмін розвідувальною інформацією законом, змусити Пентагон відновити повний доступ до Starshield, ухвалити багаторічну військову допомогу та заморозити російські суверенні активи.

Для Путіна, який бореться з двозначними процентними ставками та гострою нестачею робочої сили в РФ, ще два роки виснажливої ​​війни проти повністю фінансованої України – це перспектива, яку він може не пережити. Йому відчайдушно потрібно припинити атаки на НПЗ, відновити доходи від нафти та послабити українську армію, перш ніж американські виборці позбавлять Трампа здатності їх реалізувати.

Ця кампанія тиску зазнає невдачі, бо українці не збираються жертвувати своїм виживанням, щоб врятувати Трампа та Путіна з їхніх відповідних політичних календарів. На жаль, це коштуватиме ще дорожче. Оскільки російські ракети завдають ударів по містах, про які не було попередження, а електромережі виходять з ладу в осінні холоди.

У матеріалі зазначається, що Києву та його європейським союзникам потрібно зберігати самовладання до кінця року. Відчайдушність цього тиску доводить, що час більше не на боці Москви. Завдання України — забезпечити політ дронів у напрямку російських НПЗ, переконатися, що Європа тримає заморожені російські активи під замком, і дочекатися січня.

Мирні переговори — останні новини:

Володимир Зеленський озвучив пропозицію Володимиру Путіну зустрітися в Туреччині. За його словами, Анкара може бути практичним та реалістичним посередником та не займатиме чиюсь сторону під час переговорів.

Також Зеленський заявив, що головною темою можливої зустрічі його самого, Путіна і Трампа має стати досягнення повного та безумовного припинення вогню. Він додав, переговори на рівні технічних груп матимуть на порядку денному такі теми, як припинення вогню в енергетиці, морське припинення вогню та обмін полоненими.

Варто зауважити, що переговори між Україною та Росією на робочому рівні відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. Відомо, що сторони зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях та подальших кроках до миру.

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор не відмовляється від розмов із Володимиром Зеленським. За його словами, Путін відповість, якщо український лідер йому зателефонує.

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