"Час на боці росіян": Залужний зробив невтішні висновки щодо війни

Валерій Залужний / © Associated Press

Реклама

Росія не готується до завершення війни, навпаки — вона готується до тривалого протистояння.

Про це повідомив колишній Головнокомандувач Валерій Залужний.

«Втомлена Україна, розділений Захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян. Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними», — зазначив він.

Реклама

На його думку, «нам потрібен стратегічний зсув — не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології».

Раніше Залужний заявляв, що Україна прагне миру через перемогу, а не ілюзію. Дипломат наголосив, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання РФ за військові злочини та гарантії, що «жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви».