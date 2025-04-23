“Час настав”: Келлог зробив оптимістичну заяву після зустрічі в Лондоні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав перемовини з українською делегацією у Лондоні, що відбулися у середу, 23 квітня, позитивними.

Про це він написав у соціальній мережі X.

«Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед за наказом президента Трампа щодо війни між Україною та Росією: зупинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце», — заявив Келлог.

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Нагадаємо, керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна донесла до США свої принципові позиції під час зустрічі з Кітом Келлогом.