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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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“Час настав”: Келлог зробив оптимістичну заяву після зустрічі в Лондоні

За словами Келлога, «настав час рухатись вперед».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кіт Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав перемовини з українською делегацією у Лондоні, що відбулися у середу, 23 квітня, позитивними.

Про це він написав у соціальній мережі X.

«Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед за наказом президента Трампа щодо війни між Україною та Росією: зупинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце», — заявив Келлог.

Нагадаємо, керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна донесла до США свої принципові позиції під час зустрічі з Кітом Келлогом.

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