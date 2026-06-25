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"Час настав": Мерц публічно передав чітке послання Росії
Очільник німецького уряду зробив надзвичайно категоричну й резонансну заяву щодо подальшого сценарію розвитку бойових дій в Україні та умов для переговорів з Кремлем.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц публічно звернувся до російського керівництва з вимогою негайно припинити бойові дії в Україні. Політик наголосив на непохитній європейській підтримці Києва та попередив про подальше посилення масштабного економічного тиску на Москву, якщо агресія триватиме.
Ця заява пролунала в четвер, 25 червня, під час Конференції з питань відновлення України в польському Гданську.
Непохитна підтримка та тиск
Під час свого виступу канцлер підкреслив, що Європа залишається єдиною у своєму прагненні допомагати Україні. Він зазначив нове відчуття трансатлантичної єдності після саміту G7 та окремо подякував польському уряду за співпрацю. Водночас Мерц анонсував збільшення тиску на й без того виснажену економіку Російської Федерації.
«Підтримка Європою Києва непохитна, і ми рішуче налаштовані посилити тиск на вже напружену економіку Росії», — заявив німецький лідер.
Чітке послання для Кремля
Головним акцентом промови стало пряме звернення до агресора з вимогою негайно зупинити кровопролиття. За словами посадовця, зараз настав критичний момент, коли необхідно ухвалити рішення про зупинення активних бойових дій на фронті.
«Ми передаємо чітке послання Росії — настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту і припинити вбивства», — наголосив Фрідріх Мерц.
Нагадаємо, у Кремлі назвали головну «перешкоду» для миру з Україною. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова звинуватила європейські країни у спробах втрутитися в переговорний процес.