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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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770
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"Час настав": Мерц публічно передав чітке послання Росії

Очільник німецького уряду зробив надзвичайно категоричну й резонансну заяву щодо подальшого сценарію розвитку бойових дій в Україні та умов для переговорів з Кремлем.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц публічно звернувся до російського керівництва з вимогою негайно припинити бойові дії в Україні. Політик наголосив на непохитній європейській підтримці Києва та попередив про подальше посилення масштабного економічного тиску на Москву, якщо агресія триватиме.

Ця заява пролунала в четвер, 25 червня, під час Конференції з питань відновлення України в польському Гданську.

Непохитна підтримка та тиск

Під час свого виступу канцлер підкреслив, що Європа залишається єдиною у своєму прагненні допомагати Україні. Він зазначив нове відчуття трансатлантичної єдності після саміту G7 та окремо подякував польському уряду за співпрацю. Водночас Мерц анонсував збільшення тиску на й без того виснажену економіку Російської Федерації.

«Підтримка Європою Києва непохитна, і ми рішуче налаштовані посилити тиск на вже напружену економіку Росії», — заявив німецький лідер.

Чітке послання для Кремля

Головним акцентом промови стало пряме звернення до агресора з вимогою негайно зупинити кровопролиття. За словами посадовця, зараз настав критичний момент, коли необхідно ухвалити рішення про зупинення активних бойових дій на фронті.

«Ми передаємо чітке послання Росії — настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту і припинити вбивства», — наголосив Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, у Кремлі назвали головну «перешкоду» для миру з Україною. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова звинуватила європейські країни у спробах втрутитися в переговорний процес.

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Дата публікації
Кількість переглядів
770
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