“Час нової дороги”: Данілов емоційно відреагував на закон про олігархів

“Час нової дороги”: Данілов емоційно відреагував на закон про олігархів

Секретар РНБО назвав нинішнє голосування за антиолігархічний закон у Верховній Раді найважливішим днем у новітній історії України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що своїм голосування у Верховній Раді за так званий закон про олігархів народні депутати обрали для України майбутнє без кланово-олігархічної системи.

Про це чиновник написав на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, сьогодні Україна пройшла точку вибору між майбутнім і минулим.

“За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення. Сьогодні настав інший час. І час нової дороги”, - гучно висловився Олексій Данілов у своєму пості.

Ухвалення цього закону, на його думку, свідчить, що “точка вибору пройдена”, а Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи.

"Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу”, - заявив він.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, як держава планує боротися з олігархами.

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