Політика
475
"Час починати пити": Кая Каллас іронічно оцінила ситуацію у світі

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час закритої зустрічі з євродепутатами дозволила собі похмурий жарт через геополітичний хаос, який охопив світ — від забаганок Трампа щодо Гренландії до війни в Україні.

Ірина Ігнатова
Кая Каллас

Очільниця дипломатії ЄС / © Associated Press

Коли лідери політичних груп у Європарламенті почали вітати одне одного з Новим роком, розмова швидко набула песимістичного тону. Депутати зауважили, що з огляду на світові події рік навряд чи буде «щасливим». Реакція головної дипломатки ЄС була миттєвою та іронічною.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, присутні на цій зустрічі.

«Я не п’ю, але…»

Кая Каллас приватно сказала законодавцям, що у світі скалалася така ситуація, що зараз, ймовірно, «гарний момент», щоб почати пиячити.

«Вона сказала лідерам груп, що хоча сама вона не є великою шанувальницею алкоголю, зараз, можливо, саме час починати, враховуючи події на земній кулі», — цитує видання своїх інсайдерів.

Що змушує Європу «пити»

Жарт пролунав на тлі безпрецедентної напруженості на міжнародній арені:

  • Гренландія: саме в цей час представники Данії та Гренландії зустрічалися з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо через погрози Дональда Трампа анексувати арктичний острів.

  • Іран: масові протести проти ісламістського режиму та криваве придушення мітингів (Каллас уже готує нові санкції).

  • Венесуела: американська операція та арешт Мадуро.

  • Війни: тривають бойові дії в Україні та Газі.

Геополітика стала найгострішою проблемою ЄС, і навіть найвищі посадовці не приховують своєї стурбованості, нехай і за допомогою чорного гумору. Офіційний речник Каллас на запит журналістів про коментар наразі не відповів.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников прогнозує, що 2026 рік принесе глобальну політичну та економічну нестабільність, включно з Україною, Європою і США. Прогноз на 2026-й передбачає системні удари по енергетиці, відсутність прогресу в переговорах та ризик ескалації між Вашингтоном і Пекіном через питання Тайваню.

475
