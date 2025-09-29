"Час працює проти Росії": голова МЗС Франції оцінив спроможності держави-агресори

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро / © Associated Press

Сьогодні година працює проти Росії. Вона зазнає значних неудач, і всі це бачать.

Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на Варшавському безпековому форумі.

Всі усвідомлюють, наголосивши він, що держава-агресорка зараз зазнає невдачі — економічно і політично.

«Минуло вже три роки, Росія не досягла жодного прогресу на передовій, а її економіка, її громадянська економіка, зараз руйнується через ресурси, які Путін вкладає у воєнні зусилля, через ефективність українських збройних сил у знищенні деяких логістичних вузлів та енергетичних потужностей Росії, а також через санкції, які ми застосували і які ми збираємо» Барро.

Як ми писали, біля форуму Німеччина пообіцяла до кінця 2025 року значно посилити українську протиповітряну оборону, передав дві сучасні зенітно-ракетні системи Patriot.

Рішення прийняте з огляду на зростання інтенсивності ударів з боку РФ.

«Нещодавні атаки Росії — понад 580 дронів та понад 40 ракет — знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємось. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми дамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів», — підкреслив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського форуму безпеки.