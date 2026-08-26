Час Путіна спливає: Келлог розкрив, що насправді відбувається з "духом Анкориджа"

Келлог / © Getty Images

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що ситуація для російського президента Володимира Путіна поступово погіршується. За його словами, так званий «дух Анкориджа» не працює на користь Кремля, а російські ресурси для продовження війни скорочуються.

Про це Келлог розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

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«Я вважаю, що його час вичерпується. З кожним днем у нього залишається все менше ресурсів», — сказав Келлог.

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Він наголосив, що ще кілька років тому ситуація могла бути іншою, однак війна триває вже п’ятий рік. Келлог зазначив, що не розуміє, як Путіну вдається продовжувати війну за таких умов.

Окремо американський посадовець звернув увагу на безпеку російського лідера.

«Судячи зі звітів, він тривожиться за власну безпеку — і не дарма», — заявив Келлог.

На його думку, одна з головних проблем Путіна полягає в тому, що він не може продемонструвати реальну перемогу на полі бою. Попри це, російський президент продовжує переконувати, що його армія нібито досягає успіхів.

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«Він думає, що перемагає, говорить про перемогу, але українці довели йому протилежне», — зазначив Келлог.

Він також припустив, що Путін міг би змінити свою позицію, якби Росії вдалося повністю захопити Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області. Водночас Келлог не вважає такий сценарій реалістичним.

За його словами, російським військам бракує необхідної бойової потужності для досягнення цих цілей.

Раніше Келлог порівняв тактику російських військ в Україні з діями нацистської Німеччини під час Другої світової війни. За його словами, удари РФ по цивільних спрямовані на те, щоб посіяти страх і відчай та зламати волю українців. Водночас Келлог вважає, що така тактика свідчить радше про слабкість Кремля, ніж про його силу.

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