“Час рятувати БЕБ”: кандидат на посаду очільника презентував план порятунку економічної безпеки України

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Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Віктор Дубовик вирішив вийти з тіні — і замість мовчання Комісії, яка веде конкурс, презентував публічно свій план дій на перші 100 днів.

«БЕБ не має довіри. Але має шанс. І цей шанс — це системна трансформація, яку ми почнемо з аудиту, очищення кадрів, запуску аналітики та відкритої публічної політики», — заявив кандидат у своєму Фейсбук.

За його словами, БЕБ був створений як аналітичний правоохоронний орган, але перетворився на інертну структуру з поганою репутацією, дублюванням функцій і невизначеною сферою відповідальності. Нове бачення — це перехід до аналітичної логіки: передбачити — запобігти — захистити.

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