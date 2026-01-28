"Час спливає": Трамп пригрозив Ірану новим ударом — подробиці

Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про перекидання великого американського флоту у напрямку Ірану та пригрозив значно жорсткішою атакою у разі відмови Тегерана від переговорів щодо ядерної програми.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що до регіону прямує «величезна армада», очолювана авіаносцем USS Abraham Lincoln.

За його словами, йдеться про флот, який за масштабами перевищує угруповання, раніше спрямоване до Венесуели.

«Вона рухається швидко, з великою потужністю, ентузіазмом та цілеспрямованістю. Цей флот готовий, бажає та здатний виконати свою місію зі швидкістю та насильством, якщо це буде необхідно», — заявив Трамп.

Він підкреслив, що Сполучені Штати нібито все ще залишають простір для дипломатії та закликав Іран негайно сісти за стіл переговорів.

«Ми сподіваємося, що Іран погодиться на справедливу й рівноправну угоду — без ядерної зброї. Час спливає, і це надзвичайно важливо», — написав політик.

Водночас Трамп знову вдався до жорсткої риторики, нагадавши про попередні воєнні дії проти Ірану, які він назвав «операцією „Опівнічний молот“».

«Я вже казав Ірану: укладіть угоду. Вони цього не зробили — і сталося масштабне знищення. Наступна атака буде набагато гіршою. Не допускайте, щоб це повторилося», — заявив він.

Наприкінці звернення Дональд Трамп наголосив, що відповідальність за подальший розвиток подій лежить на іранській стороні.

Раніше США вже завдавали удару по ядерному потенціалу Ірану.

«У червні ми знищили ядерний потенціал Ірану в ході операції „Опівнічний молот“. Люди чекали цього 22 роки. Вони були за місяць від отримання ядерної зброї. Ми мусили це зробити», — заявив президент США.