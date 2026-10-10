"Час для України обрати нового президента": Трамп шокував новою заявою про Зеленського

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп висловив чергові критичні зауваження щодо дій українського керівництва та заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше.

Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами.

Реклама

Зокрема, Трамп стверджує, що український лідер свідомо уникає завершення війни.

Реклама

«Зеленський міг би завершити цю війну багато, багато разів. Але він вирішує цього не робити», — сказав він.

Також президент США заявив, що удари по російських енергооб’єктах шкодять світовій економіці та американським фермерам.

«Зеленський хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми для наших фермерів, атакуючи російські нафтопереробні заводи», — заявив Трамп.

Дональд Трамп ще заявив про необхідність виборів та зміни очільника держави в Україні.

Реклама

«Я думаю, що настав час для України обрати нового президента», — наголосив Трамп.

Варто зауважити, що вже зовсім скоро, 3 листопада, відбудуться вибори до Конгресу США. Голосування може змінити баланс сил і позбавити республіканців більшості щонайменше в одній із палат. Ці вибори важливі для України, а проходять вони на тлі зниження рейтингів підтримки президента Дональда Трампа

Попри це, на думку, колишнього керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, не варто брати до подібні заяви політиків.

«Менше рефлексуйте через слова політиків, особливо тих, в яких вибори на носі. Політики брешуть і роблять шоу», — зазначив Коваленко.

Реклама

Мирні переговори щодо України — останні новини

Нагадаємо, переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.

Також раніше президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни. За вказівкою Трампа американський Мінфін тимчасово дозволив купувати це пальне до 7 квітня 2027 року.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив американським конгресменам, що послабляти тиск на Росію без чітких умов не можна. За його словами, це є виявом слабкості й лише підштовхує Кремль до нового терору.

Новини партнерів