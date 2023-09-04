"Час запровадити нові стандарти": Веніславський пояснив заміну міністра оборони

Найближчими днями в Україні з'явиться новий міністр оборони - Рустем Умєров.

Чому відбулися такі кадрові зміни - пояснив Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Пана Умєрова я підтримую. Це виважена професійна людина. На посаді керівника Фонду державного майна він продемонстрував свою фаховість, професійні якості. До моменту офіційного звернення президента до Верховної Ради щодо подання про звільнення одного міністра і призначення другого, говорити було передчасно. Наразі ми можемо аналізувати ці обставини. Дійсно, від початку війни до Міністерства оборони України періодично виникали питання, пов'язані із закупівлею озброєння, військової техніки. Наш комітет в закритому режимі це питання тримав на контролі практично від березня-квітня минулого року, коли розпочалася війна. Потім мали місце публічні скандали, пов'язані із закупівлями супутніх засобів забезпечення Збройних сил. Напевно, це накопичило критичну масу, яка потребує нових підходів. Підходи мають насамперед стосуватися здорового глузду, щоб ми не продукували якісь речі, які потім потребують дуже глибокого аналізу, пояснення і вирішення", - сказав він.

"Наприклад, різні підходи до формування ціни обобронних закупівель на комітеті ми намагаємося розглядати. Чи має бути прибуток у тих, хто постачає якісь види озброєння, матеріально-технічні засоби для Збройних сил? Воно породжує дискусії в суспільстві, які викликають сумніви в активності функціонування Міністерства оборони і решти складових сектору безпеки і оборони", - додав він.

На думку Веніславського, наразі час запровадити нові стандарти, щоб максимально швидко і прозоро ухвалювалися рішення.

"Я думаю, пан Умєров це абсолютно здатний зробити", - зазначив він.

Що відомо про відставку Резнікова

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення відправити у відставку міністра оборони Олексія Резнікова та рекомендувати на його місце Рустема Умєрова, колишнього народного депутата та чинного очільника Фонду державного майна України.

"Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни", — сказав президент під час свого вечірнього звернення.

За словами голови держави, наразі Міністерство оборони потребує нових підходів і форматів взаємодії як із військовими, так і з громадянами України загалом.

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що Резніков подав у відставку.

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