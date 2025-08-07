ТСН у соціальних мережах

Політика
127
1 хв

"Час завершувати війну": Зеленський натякнув на важливі зустрічі

Володимир Зеленський назвав три формати мирних переговорів.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Європа має бути учасницею зустрічей і переговорів щодо миру в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський написав у соцмережах за результатами розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За його словами, Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.

«Війна саме у Європі, і Україна — невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», — наголосив глава держави.

Зеленський і Мерц скоординували позиції України і Німеччини. За словами Президента, «домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів — Україна та вся Європа, Сполучені Штати».

Також, нагадав він, учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній.

«Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним після «дуже добрих розмов», які відбулися між сторонами.

