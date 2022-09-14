"Часи попереду будуть нелегкими, але Україна та Європа переможуть" - Урсула фон дер Ляєн

Війна, яку Росія веде проти України, це війна з цінностями та майбутнім Європейського союзу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що війна, розпочала Росією, це про автократію проти демократії.

Про це вона заявила під час свого виступу 14 вересня.

Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Путін зазнає поразки, і Україна та Європа переможуть.

"Нам знадобиться вся наша сила - часи попереду нас не будуть легкими… На кону - багато. Не лише для України, а й для всієї Європи та світу загалом. Нас будуть випробовувати ті, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не лише війна, розпочата Росією проти України, це війна проти нашої енергетики, нашої економіки, це війна з нашими цінностями, з нашим майбутнім. Це про автократію проти демократії. Я стою тут, будучи впевненою, що з нашою мужністю та необхідною солідарністю Путін зазнає поразки, і Україна та Європа переможуть", - наголосила фон дер Ляєн.

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Президентка Єврокомісії також запевнила, що солідарність Європи з Україною залишиться непохитною.

Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона обговорить з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців.

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